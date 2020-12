Autodiebe stahlen zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 4.45 Uhr, einen schwarzen Golf (amtliches Kennzeichen: MO-BS 47). Das Auto parkte vor einem Haus an der Orchideenstraße.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.