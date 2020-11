Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitag, 20. November, gegen 10.10 Uhr einen Unfall in Moers beobachtet haben.

Im Kreuzungsbereich Xantener Straße / Homberger Straße sind ein 80-jähriger Radfahrer aus Moers und der 52-jährige Fahrer eines weißen Nissans zusammengestoßen.

Bei dem Unfall verletzte sich der Radfahrer. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Da an der Kreuzung am Unfalltag viele Menschen unterwegs waren, hofft die Polizei auf Unfallzeugen. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Moers,Tel.: 02841 / 171-0.