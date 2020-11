Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag (16 Uhr) auf Mittwoch(6.30 Uhr) in eine Schule an der Katzbachstraße gewaltsam eingebrochen.



Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Sie durchwühltenFächer und Schränke im Lehrerzimmer und im Sekretariat. Aus einer Tasche nahmen

die Täter Bargeld mit.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel. 02841 / 171-0.