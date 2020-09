Mit einer Tüte Popcorn in der Hand, in der letzten Reihe, im dunklen Saal, endlich ist die Werbung vorbei und der Film geht los - und zwar am Sonntag, 20. September, um 11.30 Uhr im OL/DIE-Kino, Haagstraße 60.

Auf der heimischen Couch kann ein Filmabend zwar auch gemütlich sein, aber den Kinobesuch ersetzen kann er nicht! Gerade jetzt ist es wichtig, Kinos in besonderem Maße zu unterstützen. Im Atlantic-Kinocenter (Eingang über Neustraße) ist die erfolgreiche deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“ zu sehen. Der Film zeigt ein Abendessen unter sieben Freunden, die sich ihr Vertrauen beweisen wollen. Welche Geheimnisse werden wohl gelüftet, wenn alle Nachrichten auf dem Handy laut vorgelesen werden müssen? Mit dabei sind bekannte Schauspieler wie Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring und Florian David Fitz. Gegen einen Eintrittspreis von 5 Euro können Filmliebhaber im OL/DIE-Kino Platz nehmen. Das Kino ist eine Initiative des „Runden Tisches offene Seniorenarbeit“ in Kooperation mit dem Atlantic-Kinocenter Moers. Die Corona-Hygieneregeln werden bei der Filmvorstellung natürlich eingehalten.