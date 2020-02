Dicht an Dicht standen die Konzertbesucher als Norbert Wehde langsam im Hauptgang durch das dicht besetze Kirchenschiff der Kirche nach vorne schritt und auf seinem Dudelsack das „Amazing Grace“ zum Gedenken an die Toten von Hanau, an Ihre Familien, Freunde und Angehörigen spielte. Die Menschen hielten sich an den Händen und so begann das gestrige alternative Karnevalskonzert in der bis auf die Emporen hinauf gut besuchten Stadtkirche mit einer berührenden Schweigeminute. Dann kamen die schottische Sängerin Joanna Scott Douglas und Jan Wedding dazu und starten als „Maries´s Wedding Trio“ in ein fulminantes Konzert mit schottischen und irischen Balladen, brachten das Publikum zum Mitsinge und ja, zum Schunkeln. Ganz große Klasse, zu Recht „standing ovations“ und hoffentlich auf ein Wiedersehen in der Moerser Stadtkirche.