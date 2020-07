Wer sind diese Zugezogenen?

Wer sind diese Personen in der Stadt, die sich auf dem Sofa am Altmarkt niedergelassen haben? Die Alltagsmenschen sind noch recht neu in Moers. Gästeführerin Eva-Maria Eifert und Anne-Rose Fusenig machen sich am Freitag, 31. Juli, um 17 Uhr gemeinsam mit Teilnehmern zu einem Rundgang auf durch die Innenstadt. Treffpunkt ist am „ENNI-Mann“ am Königlichen Hof.

Stadtgeschichte wird aufgegriffen

Auf dem Weg treffen sie verschiedene Alltagsmenschen, die besondere Orte in der Stadt markieren, und greifen die Stadtgeschichte zu dem jeweiligen Standort auf:

Badegäste am Königssee, eine Nonne in der Fieselstraße und eine Gassigängerin am Pumpeneck - die Künstlerin Christel Lechner präsentiert ihre individuell gestalteten Figuren in Moers im Rahmen einer stadtweiten Kunstausstellung.

Führung zu den Kunstwerken

Bei der Sonderführung zu den Kunstwerken, machen die maximal zehn Teilnehmer eine nicht alltägliche Begegnung mit den Alltagsmenschen und erfahren dabei mehr zu der Idee dahinter.

Pandemieregeln gelten auch bei Stadtführungen

Auch bei den Stadtführungen gelten die Pandemieregeln wie Abstandhalten oder das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen. Die Teilnehmerzahl ist auf zehn Personen begrenzt, deren Kontaktdaten erfasst und vier Wochen sicher aufbewahrt werden.

Verbindliche Anmeldung ist wichtig

Besonders wichtig ist die verbindliche Anmeldung bei der Stadtinfo/Moers Marketing, Kirchstraße 27a/b, Tel. 02841/ 88226-0. Die Teilnahme kostet fünf Euro.