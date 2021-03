Die Gemeinde St. Marien Moers-Hochstraß lädt zum Fastenpredigen ein.

Am Mittwoch, 3. März, spricht Dr. Michael Höffner über das Thema „Verzeihen – Verlustgeschäft? Kraftakt? Kunst? Gewinn?", am 10. März Weihbischof Rolf Lohmann zum Thema „Kirche im Wandel berufen“ oder „Kirche, die über den Jordan geht“ und am 17. März Superintendent Wolfram Syben zum Thema: "Wie eine ansteckende Gesundheit: Wir haben Hoffnung!", jeweils um 19.30 Uhr. Weitere Infos unter Tel. 02841/8821920.