Ena ist begeistert: „Ich liebe die Musik und das Tanzen. Das ist meine Welt.“ Die Elfjährige nimmt am diesjährigen Workshop-Programm des Tanzmobils von Andrea Hedding unter dem Titel „Dance your way“ teil.

Zusammen mit Mia (13), Amina (12) und 13 anderen Mädchen zwischen 10 und 14 Jahren rockt sie die Bühne. Dabei geben die Tänzerinnen in drei verschiedenen Stilrichtungen alles. Show-Dance, Jazz und Modern Dance und Hip Hop stehen auf dem emotional geladenen (Bühnen)-Programm im Bollwerk 107.

Ena tanzt seitdem sie ein kleines Mädchen ist, ebenso wie Mia und Amina, die großen Spaß im Workshop haben. Mia freut sich: „Es ist schön, wenn in den Herbstferien was’ los ist. So wird einem nicht langweilig.“

So geht tanzen...

Der Workshop dauerte fünf Tage. Täglich trainierten die Mädchen fleißig alle drei Tänze in anderthalb Stunden mit Svenja Marie Schmitz, Tanzpädagogin in Ausbildung, und Tochter von Andrea Hedding, sowie mit Tanzpädagogin Sabrina Siegel. „Die Mädchen sind immer mit viel Eifer dabei. Wenn man bedenkt, wie viel sie in der Kürze der Zeit lernen, ist das enorm“, so Andrea Hedding, deren Workshop bereits zum 6. Mal mit großer Resonanz in den Herbstferien stattfindet. „Ich freue mich, dass sich trotz Corona so viele Kinder angemeldet haben“, so Hedding.

Und das Erlernte konnte sich sehen lassen. Bei einer Abschlussveranstaltung unter Einhaltung aller Corona-Schutz-und Hygienemaßnahmen konnten die Teilnehmerinnen zeigen, wie tanzen geht. Mal gefühlvoll im Jazz Modern Dance oder zu coolen Rhythmen beim Hip Hip. Der Show-Dance zeigte eine gespenstische Performance mit Fledermäusen und düsterer Atmosphäre. „Passend zu Halloween“, so Andrea Hedding schmunzelnd. Die Auftritte kamen riesig an. Ena, Mia und Amina sind sich einig: „An dem Workshop können wir auf jeden Fall wieder teilnehmen!“

Neue Hip Hop Kurse starten jetzt

Nun starten übrigens zwei neue Hip Hop Tanzkurse, immer mittwochs im Bollwerk. Zudem gibt es „Kreativen Kindertanz“ für Kinder ab 4 Jahren immer dienstags von 16.30 bis 17.15 Uhr im Bollwerk. Eine Voranmeldung zum Schnuppern ist erbeten per Mail unter andreahedding@yahoo.de oder unter Tel: 0 178 / 55 7 55 11.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.tanzmobil.net

Das Tanzprojekt ist ein Kulturrucksackprojekt, wurde vom Land NRW gefördert sowie vom Kulturbüro der Stadt Moers koordiniert. Für den Kulturrucksack stellt das Kulturministerium jährlich rund drei Millionen Euro zur Verfügung. Ziel des landesweiten Vorhabens ist, allen Kindern und Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren kostenlose oder kostenreduzierte kulturelle Angebote zu eröffnen. Kommunen, in denen mehr als 3.500 junge Menschen in diesem Alter leben, können sich direkt beteiligen, kleinere Städte können sich im Verbund mit anderen bewerben.