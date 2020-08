Und es ist Sommer - und Sie haben den "grünen Daumen"? Richtig dicke Dinger in Ihrem Garten? Riesige Kürbisse, „Zucchini-Oschis“, lange Gurken und hohe Sonnenblumen oder anderweitig sehenswerte Dinge, die dort in Ihrer blühenden Oase gedeihen?

Dann wollen wir das gern wissen, sehen und diese Ein- wie auch Ausblicke gern teilen mit unseren Lesern. Wir suchen Gartenfreunde und Gemüsezüchter, die ihre Freude an ihren Gewächsen auch anderen vor Augen führen wollen.

Außergewöhnliche Pflanzen



Erzählen Sie uns, was Sie mit Ihren Naturriesen machen oder wie sie besonders große Obst- oder Gemüsestücke verarbeiten und wertschätzen, welche exotischen und außergewöhnlichen Blumen und Pflanzen bei Ihnen gedeihen - und was so Ihre Geheimtipps sind. Mailen Sie uns einfach ein Foto mit Ihrem Namen und Adresse sowie Ihrer Rufnummer an redaktion@wochenmagazin-moers.de.​ Wir kommen dann gern vorbei und halten in Bild und Wort fest, was das Geheimnis Ihres grünen Daumens ist.