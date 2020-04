In der kommenden Nacht zum 8. April wird erneut der Supermond zu sehen sein - er leuchtet dann extrem hell und wirkt riesig groß, fast zum Greifen nah. Morgen früh, um 4.35 Uhr, wird er dann offiziell zum Vollmond. Ein echter Hingucker!



Der Supermond erreichte seine geringste Nähe zur Erde bereits am heutigen Abend gegen 20.08 Uhr (MEZ), nachdem er gegen 19 Uhr im Westen aufging. Gegen 20 Uhr befand er sich in einer Erdnähe von nur 356.910 Kilometern.

Näher geht nicht: Supermond

Der Begriff "Supermond" beschreibt umgangssprachlich den Zeitpunkt, wenn ein Vollmond der Erde besonders nah ist. Der Mond dreht seine Bahnen um die Erde nämlich in einer Elipsenform und ist deshalb nicht immer gleich weit weg von der Erde.

Postet eure Fotos!

Sie freuen sich auch auf dieses Himmelsspektakel? Dann halten Sie ihre Kamera oder ihr Handy bereit! Wir freuen uns auf Ihre Bilder, die Sie hier im Lokalkompass als Schnappschuss oder Beitrag hochladen können!