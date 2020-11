Am Sonntag, 22. November, ist der traditionelle „Totensonntag“. An diesem Tag gedenken viele Menschen der nahen Verstorbenen. Sie gehen auf die Friedhöfe, richten die Gräber, stellen Grablichter auf. Auch in den Kirchen werden Angehörige eingeladen und Gottesdienste gefeiert. Eigentlich. In diesem Coronajahr ist alles anders.

Die Stadtkirchengemeinde wird den Totensonntag, oder wie er auch heißt: "Ewigkeitssonntag", in anderer Form feiern. Es wird keinen Morgengottesdienst geben. „Stattdessen laden wir alle ein, die trauern, weil sie einen vertrauten Menschen verloren haben, in die Stadtkirche an der Klosterstraße 5 zu kommen“, sagt Pfarrer Torsten Maes.

Von 11 bis 17 Uhr wird die Kirche geöffnet sein. Es wird eine schöne Raumgestaltung, Musik und Textimpulse geben. Namen können aufgeschrieben und niedergelegt werden. Mit Blumen kann der Toten gedacht werden.

„Das ist eine Einladung zum Verweilen, eigene Namen hinzuzufügen und ein kleines Fest der Toten zu feiern. Wo könnte man das besser, als in der schönen Stadtkirche? Es geht ja gar nicht nur ums bedrückte Trauern, auch um gute Erinnerung und Kraft tanken“, so Maes. Das Angebot richte sich ausdrücklich an alle Trauernden, nicht nur an Gemeindeglieder.