Seit Ende 2018 erneuert die ENNI Stadt & Service Niederrhein (ENNI) im Moerser Norden einen Teil des Kanalnetzes. Im Rahmen des Sanierungskonzeptes haben die Freiligrathstraße und die Straße Am Mönk hierbei auf einem rund einen Kilometer langen Teilstück neue Rohrleitungen und anliegende Häuser neue Kanalnetzanschlüsse erhalten.

Schon in der kommenden Woche will Manfred Gohmann als der bei ENNI für die Maßnahme verantwortliche Sachgebietsleiter für den Kanal-Neubau die Straßen wieder endgültig herstellen. Die bekommen hierzu ab dem kommenden Donnerstag, 17. September, in drei Bauabschnitten sukzessive einen neuen Fahrbahnbelag. „Bevor wir die Straße herstellen und den Asphalt aufbringen, werden wir bis zum Wochenende zunächst die Abdeckung eines Schachteinstiegs an das neue Straßenniveau anpassen“, müsse ENNI die Freiligrathstraße hierzu einen Tag in Höhe der Hausnummern 31 und 54 sperren. „Alle Anlieger werden von uns mit einem Schreiben über die Baumaßnahme informiert“, so Gohmann.

Ab Montag bekommt dann zunächst die Verbindung der Straße Am Mönk zur Heinestraße einen neuen Fahrbahnbelag. „Anwohner können die Straße dann nicht befahren und auch Grundstücke nicht erreichen“, sei die Zufahrt von Feuerwehr- und Rettungsfahrzeugen laut Gohmann aber jederzeit möglich. Nach zwei Tagen wird die Baustelle dann in die Freiligrathstraße wandern, die ebenfalls eine neue Fahrbahndecke bekommt. „Auch hier müssen wir zwei Tage arbeiten und die Straße für den Autoverkehr sperren“, würden Fußgänger und Radfahrer die Baustelle aber jederzeit passieren können. Fragen zu der Baumaßnahme beantwortet die ENNI unter der Rufnummer 104-600.