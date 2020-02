Der CV (Chemie Volleys) Mitteldeutschland kommt als aktueller Spitzenreiter in den ENNI Sportpark , am Samstag, 8. Januar, Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist ausnahmsweise frei.

Die Dominanz der „Chemiker“ aus dem Großraum Jena ist in dieser Saison aber nicht ganz deutlich wie in den letzten Spielzeiten. So gab es Niederlagen gegen den VCO Berlin und gegen Lindow-Gransee und nur einen 3:2 Sieg gegen Mondorf. Gegen die „Adler“ gab es allerdings in der Jahrhunderthalle in Spergau einen 3:0 Erfolg.

Die Mannschaft von Trainer Hendrik Rieskamp liegt derzeit fünf Punkte hinter dem Spitzenreiter auf Platz vier – nur einen Punkt hinter der Nummer drei (FC Schüttorf 09). Rieskamp will auf jeden Fall zurück ins Spitzentrio.

So will der MSC am Samstag versuchen, die Niederlage aus der Hinrunde zu korrigieren. Das 0:3 war in den Sätzen knapp – vor allem der zweite Durchgang, wo der MSC lange „am Drücker“ war, ging etwas unglücklich mit 29-31 verloren.

Ob sich die „Adler“ am Samstag in voller Stärke präsentieren können, bleibt abzuwarten. Seit einer Woche sind wieder alle Spieler im Training. Sicher ist: „Adler“ wollen den Kampf annehmen.