Das Seniorenstift Bethanien bekam in diesem Jahr wieder hohen Besuch zur jährlich stattfindenden Karnevalsfeier: Das Moerser Prinzenpaar Alfred I. und Mareike I. marschierte unter dem Motto „Karneval im Blut, uns geht’s gut“ für die Bewohner auf.

Begleitet von der Prinzen Crew, die unter anderem aus Ministern und Hofdamen besteht, sowie zusammen mit einer Tanzgarde brachten sie die Seniorinnen und Senioren zum Lachen, Singen und Schunkeln.

Neben tänzerischen Darbietungen der Tanzgruppe St. Martinus aus Repelen, der KG Fidelio Tanzgarden „Mini“, „Bambini“ und „Kinder“ sowie der Gruppe „Kinder in Takt“ sorgte Wilfried Pöttmann als Ex-Prinz mit Karnevalswitzen für Unterhaltung. Ein weiteres Highlight des Programms war die Ordensverleihung durch den Prinzen an die Bewohnerinnen und Bewohner Margarethe Kurz, Wilfried Pöttmann, Marianne Gudat sowie Karin Gauss. Alle vier waren im Vorjahr als hauseigene Prinzessin, Prinz und Hofdamen aufgetreten, weil der Moerser Karneval kein offizielles Prinzenpaar nominiert hatte. Für Frau Gudat, die während der Feier verhindert war, nahm Frau Kerstin Sabotnik, eine Service -Mitarbeiterin der Hauswirtschaft des Seniorenstifts, in Stellvertretung den Orden entgegen.

Organisiert hatte die Feier der Soziale Dienst des Seniorenstifts um Oliver Hering und Margot Kläckes, die verkleidet als Siglinde Hüpfmaus durch das Karnevalsprogramm führte. „Es ist für uns immer wieder schön zu sehen, wie die Bewohner zur Karnevalsfeier aufgehen. Für viele, die vom Niederrhein kommen, ist das eine wichtige Tradition. Weil den meisten die Hits, die hier gespielt werden, bekannt sind, singen sie lauthals mit. Ihre Freude springt dann natürlich auch auf uns über“, resümiert Oliver Hering, Leiter des Sozialen Dienstes.