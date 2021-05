Der Sozialdienst katholischer Frauen Moers startet in Kooperation mit dem Jugendamt Kreis Wesel eine neue Schulung für Menschen, die eine Vormundschaft für Minderjährige, gegebenenfalls auch für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Kreis Wesel übernehmen wollen.



Für diese ehrenamtlichen Vormünder gibt es eine kostenlose Grundqualifikation an mehreren Abenden und an drei Samstagen ab 10. Juni.

Infoabend am 1. Juni

Alle Interessierten, die sich zunächst einmal ein Bild von diesem Ehrenamt machen wollen, sind zu einer Informationsveranstaltung eingeladen. Welche Aufgaben, Rechte und Pflichten ein ehrenamtlicher Vormund hat, welche Voraussetzungen er für dieses Ehrenamt mitbringen muss, darüber informieren der Sozialdienst katholischer Frauen und das Jugendamt Kreis Wesel unter anderem am Dienstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Geschäftsstelle des Sozialdienstes katholischer Frauen, Haagstraße 1, oder als Online-Veranstaltung. Ansprechpartnerinnen sind Dipl.-Sozialwissenschaftlerin Jutta Hartings und Dipl.-Sozialarbeiterin Claudia Henschel.

Weitere Infos und Anmeldung unter Tel. 02841/9225121 oder per Mail an henschel@skf-moers.de.