Corona hat vieles verändert: Vor allem ältere Menschen sind bekanntermaßen durch dieses Virus besonders gefährdet. Infolge dieser Situation ziehen sich gerade ältere Menschen, deren soziale Kontakte häufig schon durch immer schwieriger werdende Mobilität eingeschränkt sind, noch weiter zurück. Es droht die Vereinsamung.



Um dieser Gefahr vorzubeugen, hat das Interkulturelle Netzwerk in Moers Meerbeck unter Federführung seines Leiters Wolfgang Angerhausen und dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Friedrich Weber ein Projekt aufgelegt, mit dem sich das Netzwerk vorrangig an ältere Menschen wendet, die, bedingt durch die Pandemie Corona, in besonderem Maße drohen zu vereinsamen. Mit Hilfe technischer Möglichkeiten – in diesem Fall durch seniorengerechte Tablets – sollen diese Mitbürger unterstützt werden, ihre Lebenssituation zu verbessern und aus der ungewollten Isolation herausgeholt werden.

Tablet und SIM-Karte

Diesem Leitgedanken gemäß, konnte das Netzwerk, nach Klärung der finanziellen Fragen, im November mit dem Projekt beginnen. Die Tablets wurden von Friedrich Weber, unterstützt von Achim Bürger, seniorentauglich gestaltet. Die Mitarbeiter Hatice Kardas und Hubert Theuss treten damit an von Einsamkeit bedrohte Senioren heran und machen diese mit dem Medium vertraut und binden sie dann damit in verschiedene Aktivitäten ein. Senioren wird dazu für den Zeitraum von einem Jahr ein Tablet inklusive einer Jahres-SIM-Karte kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Kontakte pflegen

Vorrangig soll erreicht werden, dass die Senioren Kontakte pflegen und neue Kontakte gewinnen. Sie sollen mit Ihren Lieben und anderen Menschen an Video-Konferenzen teilnehmen, Angebote aus dem Internet nutzen, den Umgang mit Apps, wie WhatsApp, erlernen, im Internet surfen, E-Mails schreiben und mit Freunden und der Familie telefonieren.

Interessenten, die sich mit der neuen Technologie beschäftigen und an diesem Projekt teilnehmen möchten, können ganz unverbindlich Kontakt aufnehmen mit folgenden Personen: Hatice Kardas, Tel. 02841-5182066, Mail: hatice_kardas@outlook.de, Hubert Theuss, Tel. 02841-3681367, Mail: hubert.theuss@gmx.de und Friedrich Weber, Tel.: 0163-8822822, Mail: Netzwerk55+@fweber.de