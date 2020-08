Am 31. Juli 2020 wurden die Abschlusszertifikate an die Teilnehmenden der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (BvB) übergeben. Die erfolgreichen Absolventen haben im CJD Berufsbildungswerk Niederrhein aufgrund ihrer Lern- oder psychischen Beeinträchtigungen, in einem gesicherten Umfeld, erfolgreich ihre ersten Berufserfahrungen erworben. Innerhalb dieser Berufsvorbereitung, in der die jungen Erwachsenen von Ausbildern, Lehrkräften und Sozialpädagogen begleitet wurden, werden ihre Stärken gefördert, fachliche und persönliche Schwächen erkannt und beseitigt. Auch werden die jungen Erwachsenen dabei unterstützt, den passenden Beruf zu finden. Ziel der Maßnahme ist der Einstieg in eine Ausbildung.

Neben einer Eignungsanalyse, bei der die Jugendlichen in den hauseigenen Werkstätten verschiedene Berufsfelder kennenlernen können, findet eine gezielte Qualifikation in Theorie und Praxis statt. Begleitend werden Praktika in Betrieben absolviert und die jungen Erwachsenen auf Einstellungstests und Vorstellungsgespräche vorbereitet, mit dem Ziel sie in eine Berufsausbildung zu vermitteln.

Die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme im CJD Berufsbildungswerk Niederrhein erfolgt im Auftrag der Agentur für Arbeit.