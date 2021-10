Mit schönen Geschenken und tollen Preisen belohnt die Sparkasse am Niederrhein in der Weltsparwoche ihre kleinen Sparer. „Jedes Kind, das vom 25. bis zum 29. Oktober seine angesammelten Euros und Cents in unseren Geschäftsstellen aufs Sparbuch gutschreiben lässt, bekommt ein kleines Dankeschön“, sagt Sparkassenmitarbeiterin Giulia Dinius (l.). Star in diesem Jahr ist das niedliche Plüschtier Mia. Die Kuschel-Biene und ihre Freunde warten schon auf die Kinder und damit auf ein neues Zuhause. „Wir haben aber auch Memory-Games, Playmobil-Figuren oder coole Ladekabel zur Auswahl“, sagt Julia Trienes (Mitte) und Anke Marabi (r.) ergänzt: „Zudem laden wir die Kids zum Knobeln ein.“ Flyer mit dem Weltspartagsrätsel liegen in allen Geschäftsstellen aus.