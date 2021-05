Workshops mit Tablets, Gaming- und Roboter-Angebote gehören zum Alltag der Monheimer Bibliothek. Die sogenannte Medienbildung ist ein wichtiger Teil der Arbeit an der Tempelhofer Straße. Damit alle Monheimer Kinder und Jugendlichen die Möglichkeiten der digitalen Medien nutzen können, lässt die Stadt von der TH Köln nun ein medienpädagogisches Konzept für alle städtischen Einrichtungen mit entsprechenden Angeboten erstellen. Zum Start werden Jugendliche im Alter zwischen elf und vierzehn Jahren für ein Interview gesucht.

Digitale Medien spielen auch im Leben von Kindern und Jugendlichen eine besondere Rolle. Sie ermöglichen Teilhabe, Kommunikation, Partizipation und Interaktivität. „Als Bibliothek ist unsere Aufgabe die Stärkung von Lese-, Informations- und Medienkompetenz und dies auch gerade in der heutigen Situation auf digitalem Wege“, erklärt Medienpädagogin Birte Bungardt von der städtischen Bibliothek. „Wir wollen die Medienbildung deshalb besonders fördern.“

Bei der Erarbeitung des Konzepts sollen die Monheimer Jugendlichen eingebunden werden. Die TH Köln sucht nun 11- bis 14-Jährige, die in einer Gruppe von bis zu vier Personen an einem Interview teilnehmen wollen. Das Gruppeninterview dauert maximal eineinhalb Stunden, wird aufgenommen und fließt anonymisiert in die Auswertung des Projekts ein. Es kann digital oder unter Beachtung der entsprechenden Corona-Schutzverordnung in der Bibliothek stattfinden.

Anmelden und mitmachen

Wer mitmachen möchte, kann sich bis Freitag, 28. Mai, bei der städtischen Bibliothek per E-Mail an bibliothek@monheim.de oder unter Telefon (02173) 9514130 melden.