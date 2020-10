Die Fachjury der UN-Dekade Biologische Vielfalt hat die Biologische Station Haus Bürgel in Monheim für ihr Projekt "Ehrenamt im Naturschutz stärken" ausgezeichnet.



Landrat Thomas Hendele durfte jetzt die Auszeichnungsurkunde an Elke Löpke und ihr Team von der Biostation überreichen. Mit dem Projekt "Ehrenamt im Naturschutz stärken" bildet die Biostation Naturinteressierte zu ehrenamtlichen Schutzgebietsbetreuern aus. Die Ehrenamtlichen helfen bei praktischen Naturschutzmaßnahmen, Kartierungsarbeiten und bei der Umweltbildung. Sie werden so direkt für den Erhalt biologischer Vielfalt sensibilisiert.

Ausbildung

Die Ausbildung umfasst vier Module, in denen die nötigen ökologischen, rechtlichen, und politischen Grundlagen sowie Artenkenntnisse in Theorie und Praxis vermittelt werden. Zusätzlich führen die Teilnehmer eine individuelle Projektarbeit zu einem selbstgewählten Thema durch und agieren nach der Zertifizierung als Multiplikatoren für die Naturschutzarbeit vor Ort. Eine Webseite und Kooperationen mit NABU und BUND erhöhen die Multiplikationswirkung.

Die UN-Dekade Fachjury hat sich für die Auszeichnung des Projekts entschieden, weil das Projekt das ehrenamtliche Naturschutzengagement in einer Region fördert und über ausgebildete Schutzgebietsbetreuer und Kooperationen eine gute regionale Reichweite erzielt.

Nachhaltigkeit

"Mit dem ausgezeichneten Projekt zeigt sich ein weiteres Mal, welch wertvolle Arbeit die Biologische Station als Umweltbildungszentrum für den Kreis Mettmann und Düsseldorf leistet. Menschen für ehrenamtliche Arbeit im Naturschutz zu begeistern und dauerhaft zu gewinnen steht für Nachhaltigkeit im besten Sinne", lobt Landrat Thomas Hendele.

Elke Löpke: "Leider kam gerade zu Beginn des Frühjahrs 2020 Corona dazwischen, was viele Termine zu Exkursionen und Landschaftspflegeeinsätzen unmöglich gemacht hat. Doch im Sommer und im beginnenden Herbst fanden und finden wieder viele Veranstaltungen im Naturschutz statt. Viele Ehrenamtliche haben ihre Tätigkeit im Kreis Mettmann und in der Stadt Düsseldorf wieder aufgenommen."

Hintergrund

Die Vereinten Nationen haben die Jahre 2011 bis 2020 zur UN-Dekade für biologische Vielfalt erklärt. Die Staatengemeinschaft ruft damit die Weltöffentlichkeit auf, sich für die biologische Vielfalt einzusetzen.

Hintergrund ist ein kontinuierlicher Rückgang an Biodiversität in fast allen Ländern der Erde. Die Dekade soll die Bedeutung der Biodiversität für unser Leben bewusst machen und Handeln anstoßen.

Unter dem Motto "leben.natur.vielfalt" trägt die UN-Dekade Biologische Vielfalt dazu bei, die gemeinsamen, weltweiten Ziele zu erreichen.