(Köln/Raderberg) Bezirksvertreter Torsten Ilg von den Kölner Freien Wählern ist stocksauer über den Beschluss zum Bau des 15-geschossigen Hochhauses an der Sechtemer Straße, mitten im Planungsgebiet der Parkstadt Süd:

„Bei diesem Projekt stimmt so gut wie nichts. So bemängelt unter anderem die IHK, dass Mitgliedsunternehmen am Großmarkt einfach „überplant“ werden. Die Stadt empfiehlt den Händlern lapidar, sie mögen sich bei der Suche nach einer neuen Bleibe, einfach an die städtischen Makler von „KölnBusiness“ wenden. Da fehlen mir die Wort. So geht man doch nicht mit Gewerbesteuer-Zahlern um! Bedenken des LVR zum Denkmalschutz will man erst im weiteren Verfahren prüfen. Wie soll das gehen? Wenn das Hochhaus erst einmal steht, wird seine Dominanz die Blick-Achse auf die historische Halle, komplett versperren. Inklusive Schattenwurf, der sich über die Großmarkthalle legt. Außerdem ist bis heute nicht klar, welche Bodendenkmäler der alte römische Friedhof im Plangebiet zutage fördert.

Ohne das neue Bürgerbeteiligungsgremium zu beteiligen, soll dieser Klotz einfach so durchgewunken werden. Alt-Mietern droht der Rauswurf. Bestehender günstiger Wohnraum wird durch das Projekt in größerem Maße vernichtet. Es ist davon auszugehen, dass die GAG fast ausschliesslich teuren Wohnraum schaffen wird. Die Stadt spricht von „architektonischen Akzenten“. Viele Bürger sehen das offenbar anders. Dort wo früher an der Bonner Straße einmal schöne alte Bäume standen, steht demnächst dieser „Klotz-Bau“. Hier will man der Parkstadt-Süd mit Gewalt den „Investoren-Stempel“ aufdrücken, indem man irreparable Weichenstellungen vornimmt. Für mich ist dieser Bebauungsplan völlig indiskutabel.“

Torsten Ilg lehnte als einziger Bezirksvertreter in der heutigen Sitzung der BV-Rodenkirchen, diese städtische Vorlage kategorisch ab.