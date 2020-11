Der neu gewählte Kreistag Mettmann hat sich mit 86 Vertreterinnen und Vertretern zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen. Coronabedingt konnte die Sitzung nicht im Sitzungssaal des Kreishauses abgehalten werden, sondern fand in der Ahi Event Location in Ratingen statt.

Auf der Tagesordnung standen unter anderem die Einführung des Landrates, die Einführung und Verpflichtung der Kreistagsmitglieder und der Stellvertreter des Landrates, die Bildung der Ausschüsse des Kreistages und die Zuteilung der Ausschussvorsitze. Ergebnis: Landrat Thomas Hendele tritt seine fünfte Amtszeit an.

Der Kreistag besteht in der neuen Wahlperiode aus 86 Mitgliedern (plus Landrat), von denen 33 der CDU-Fraktion angehören, 19 der Fraktion der Grünen, 15 der SPD-Fraktion, 5 der FDP-Fraktion, 5 der AfD-Fraktion, 4 der Fraktion UWG-ME, 2 der Gruppe der Piraten, 2 der Gruppe der Linken. Ein Parteimitglied der Linken gehört dem Kreistag als fraktionsloses Mitglied an.

Indem Thomas Hendele die Wahl zum Landrat angenommen hat, ist auf seinen damit frei gewordenen Platz im Kreistag Susanne Brandenburg (CDU) aus Hilden nachgerückt.CDU, Grüne und FDP haben für die Wahlperiode eine Kooperationsvereinbarung getroffen.

Landrat Thomas Hendele wird in dieser Wahlperiode bei repräsentativen Anlässen von vier stellvertretenden Landräten unterstützt: Michael Ruppert (FDP), Martina Köster-Flashar (Grüne) Annette Mick-Teubler (CDU) und Jens Geyer (SPD).