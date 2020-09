Das Endergebnis zur Wahl des Integrationsrates steht ebenfalls fest. fest. Es lautet: 48,13 Prozent (Peto), 18,60 Prozent (Osman-Gazi-Moschee), 11,62 Prozent (CDU), 5,86 Prozent (Wir in Monheim/WiM), 5,73 Prozent (SPD), 5,47 Prozent (Islamische Gemeinschaft), 3,83 Prozent (Verein Interkultur in Monheim) und 0,77 Prozent (Skender Elzi).

Die Wahlbeteiligung lag mit 26,51 Prozent noch einmal rund fünf Prozent höher als bei der Wahl 2014 (21,75 Prozent). Bei der Wahl zum Integrationsausschuss 2010 - einer Art Vorgängergremium des heutigen Integrationsrates - hatten sich gerade einmal 10,35 aller Stimmberechtigten beteiligt. Der positive Trend setzt sich also fort.

Diesmal haben 2.381 Monheimerinnen und Monheimer von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht und damit 7 von 13 Sitzen im neuen Integrationsrat in direkter Wahl besetzt, davon gehen vier an die Peto, zwei an die Liste Osman-Gazi-Moschee und einer an die CDU. Die weiteren sechs Mitglieder werden aus dem Rat heraus entsandt.