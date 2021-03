Deutschland betreibt die große Energiewende, denn es will den Klimawandel verlangsamen. Aber kann es dieses Ziel mit den gewählten Instrumenten der Politik überhaupt erreichen? Antworten darauf will eine kostenloser Online-Vortrag der Monheimer Volkshochschule (VHS) bieten. Er findet am Freitag, 12. März, um 19.30 Uhr statt.

Die Förderung von Wind- und Solarstrom, E-Autos und die meisten anderen Maßnahmen der deutschen Umweltpolitik sind Dinge zur Verminderung der Nachfrage nach fossilen Brennstoffen. Was, wenn die Anbietenden nicht mitspielen und ihre fossilen Brennstoffe anderswohin verkaufen? Funktioniert die Politik überhaupt, oder wird Deutschland zum abschreckenden Beispiel für die Welt, indem es seine Industrie ruiniert, ohne der Umwelt helfen zu können? Das sind die Fragen, die Professor Hans-Werner Sinn in seinem Vortrag diskutieren wird, der zu großen Teilen auf seinem Buch "Das Grüne Paradoxon" basiert. Der Autor war unter anderem Präsident des ifo Institut für Wirtschaftsforschung.

Anmeldung

Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist erforderlich. Diese kann unter www.vhs.monheim.de oder per E-Mail an vhs@monheim.de vorgenommen werden (Kurs-Nr. 21S1715). Nach der Anmeldung erhalten Teilnehmende einen Zugangscode, um von einem beliebigen internetfähigen Gerät aus den Vortrag verfolgen zu können.