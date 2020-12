Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am ersten Weihnachtstag kreisweit 1201 Infizierte: davon in Monheim 64, in Langenfeld 119, in Hilden 160, in Erkrath 88, in Haan 63, in Heiligenhaus 86, in Mettmann 134, in Ratingen 171, in Velbert 237 und in Wülfrath 79. 8770 Personen gelten inzwischen als genesen.



Gesorben sind eine aktuell 87-jährige Frau aus Heiligenhaus und zwei Männer (77 und 79 Jahre alt) aus Velbert. Corona-Tote zählt der Kreis Mettmann damit bislang insgesamt 240 Menschen.

Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 149,7. Der Inzidenz-Wert ist leicht gesunken: An Heiligabend lag er bei 174,0.