Die Corona-Impfungen in den stationären Pflegeeinrichtungen im Kreis Mettmann sind inzwischen weit fortgeschritten. In so gut wie allen Einrichtungen haben Bewohner und Personal die erste Impfung erhalten, in den meisten wurde auch die zweite Dosis bereits verabreicht. "Voraussichtlich bis Mitte April werden die Einrichtungen im Kreis komplett durchgeimpft sein", teilt Daniela Hitzemann, Pressesprecherin des Kreises Mettmann mit.

Seit dem 8. Februar werden dazu täglich rund 275 Senioren über 80 Jahre in Erkrath geimpft. Außerdem haben auch Beschäftigte im Rettungsdienst, in Hospizen und in ambulanten Pflegediensten sowie exponiertes Klinikpersonal größtenteils ihre Impfung erhalten.

Nachdem das Land jetzt die Zuteilungen für die kommenden Wochen bekanntgegeben hat, plant der Kreis nun Impftermine für weitere Berufsgruppen der höchsten Priorisierungsstufe. Dabei handelt es sich vor allem um regelmäßig in vollstationären Pflegeeinrichtungen beschäftigte Ärzte, Heilmittelerbringer und Spezialpflegekräfte, Seelsorger, Betreuungsrichter und Rechtspfleger, Prüf- und Begutachtungskräfte sowie Dienstleister (beispielsweise Fußpfleger und Frisöre).