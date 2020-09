Die Monheimer Inenstadt wird umfassend umgestaltet. Im Bereich des Rathauscenters entsteht ein modernes, offenes Quartier, das Einkaufen, Freizeit, Wohnen und Arbeiten auf ideale Weise miteinander kombinieren soll. Wie die neue Monheim Mitte aussieht und worauf sich Monheimerinnen und Monheimer freuen können, zeigt jetzt ein kleines Video.

„Der Film soll Lust machen, auf das was kommt, und erste Eindrücke der Architektur und dem neuen Gefühl in der Stadtmitte vermitteln“, erklärt Isabel Port, Geschäftsführerin der Monheimer Einkaufszentren. „Denn am Ende bauen wir für um – damit die Menschen hier vor Ort auch in Zukunft eine liebenswerte und lebenswerte Innenstadt haben.“

Lebendige Atmosphäre

Nach Abriss des heutigen Flachbaus und dem Anbau von Erweiterungsflächen entsteht eine knapp 13 Meter breite Passage vom Busbahnhof mit Blick zur Heinestraße. Die Geschäfte richten sich künftig nicht mehr nach innen, sondern mit großen Schaufenstern direkt nach außen. Markisen sorgen für Sonnenschutz und sollen eine lebendige, warme Atmosphäre vermitteln. Dr. Christof Glatzel, Geschäftsführer von Boening und Glatzel, als Projektentwickler für die Vermietung zuständig, weiß, dass die Pläne gut ankommen: „Das gibt uns die Möglichkeit, hier Händler und Gastronomen anzusiedeln, die man sonst in einer Stadt wie Monheim möglicherweise nicht vermuten würde.“ Architekt Christian Heine erklärt im Video den Ablauf der Bauarbeiten. Er ist selbst in Monheim aufgewachsen und erlebt die Umgestaltung als ganz besonderes Projekt: „Ich freue mich darauf, bald am Eierplatz zu sitzen und einen Kaffee zu trinken und daran zu denken, wie ich als kleiner Junge hier rumgespielt habe.“

Das Video ist ab sofort auf www.monheimmitte.de und auf den städtischen Videokanälen bei Vimeo und YouTube zu sehen.