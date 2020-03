Ein Wachdienst informierte am frühen Samstagmorgen, 28. März, gegen 2.45 Uhr) die Polizei, dass ihr Mitarbeiter nach einer Alarmauslösung ein offenstehendes Fenster am Mülheimer Aquarius Museum festgestellt habe. Kurz darauf trafen die alarmierten Polizisten an der Moritzstraße ein und sicherten zunächst das Museumsgelände.

Als die Beamten an dem Fenster frische Aufbruchsspuren entdeckten, forderten sie zur Unterstützung die Hundestaffel an. Mit seinem Polizeihund durchsuchte der Diensthundeführer kurz darauf das Gebäude. Routiniert vorgehend fand und stellte "der Rottweiler Drago", mit seinem zweibeinigen Kollegen den 32-jährigen Tatverdächtigen aus Oberhausen im Turm des Museums. Bei der folgenden Festnahme unterband Drago jedwede Gegenwehr. Unverletzt konnte der Festgenommene zur Mülheimer Polizeiinspektion transportiert werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen jetzt durch das Einbruchskommissariat 32.