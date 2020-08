Bereits am Samstagabend, 1. August, wurde die Leitstelle der Feuerwehr alarmiert weil ein abgebrochener Baum den Leinpfad am Ruhrufer blockierte. In der Dunkelheit konnten keine Einsatzmaßnahmen durchgeführt werden und der Leinpfad wurde gesperrt. Am Sonntagmorgen wurde der Baum durch eine Gruppe der Feuerwehr abgetragen. Im Laufe des Einsatzes wurde festgestellt das weitere Teile der Baumkrone morsch sind und eine Entfernung durch den Grundstückseigentümer erforderlich ist. Der Leinpfad bleibt bis zum Abschluss der Fällarbeiten gesperrt weil nicht auszuschließen ist das große Äste abbrechen können.

Direkt im Anschluss erfolgte am Sonntagmorgen eine Alarmierung durch die Bewohner eines Hauses am Springweg. Dort wurde ein Heimrauchmelder durch eine Verrauchung in einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Es befand sich noch eine Person in der Wohnung. Die Wohnungstür musste aufgebrochen werden und der Bewohner konnte durch die Einsatzkräfte gerettet werden. Er wurde vom Rettungsdienst und dem angefordertem Notarzt betreut und im Anschluss zu einem der Mülheimer Krankenhäuser transportiert.Der Patient befand sich glücklicherweise in keinem lebensbedrohlichen Zustand. Auslöser des Brandes war wahrscheinlich eine Zigarette auf einer Matratze.