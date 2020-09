Mehrere kurz aufeinander folgende Einsätze beschäftigten die Berufsfeuerwehr Mülheim an der Ruhr am Freitagmittag, 11. September. Gegen11.40 Uhr kam es zu einem Brandmeldealarm im Bereich der Ladenstraße des Forums. Zum Glück gab es kein Feuer.

Kurze Zeit später wurde die Feuerwehr zu einer unklaren Feuermeldung in die Leineweberstraße gerufen.Dort hatte sich eine Frau mit zwei Kindern in einem Zimmer ihrer Wohnung ausgeschlossen, während in der Küche Essen anzubrennen drohte. Durch ein schnelles Öffnen der Wohnungstür, Löschen des Essens sowie durch das Befreien der Bewohnerin konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Wohnung wurde anschließend gelüftet.

Zeitgleich kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Aktienstraße sowie einer weiteren ausgelösten Brandmeldeanlage. Bei dem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Autos blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Aktienstraße. Bei der Brandmeldeanlage in der Straße Heifeskamp konnte nach einer Kontrolle des Auslösebereichs ebenfalls Entwarnung gegeben werden.