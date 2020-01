Ein junger Student aus Werden setzt sich für das Nichtvergessen der bergischen Mundarten ein. Zu diesem Zweck hat er die Internet-„Platt“form bergischplatt.de ins Leben gerufen, auf der bereits 60 Mundarttexte aus 22 Orten versammelt sind. Darunter auch aus Mülheim an der Ruhr und speziell aus Saarn. Sein Schwerpunkt liegt derzeit auf seiner heimischen Werdener Mundart (Waddisch Platt), das seit drei Wochen nun auch in der örtlichen Zeitung erscheint. Es ist ihm ein Anliegen, dass diese historische Sprachwelt sichtbar bleibt und nicht ins Dunkel der Vergessenheit gerät.

Das Internet allein führt es den Leuten nicht vor Augen. Das hat Marc Real wohl erkannt und gibt nun auch eine gedruckte Plattzeitung heraus. Sie soll erstmal als Einmalzeitung erscheinen, um die Resonanz zu erkunden. Mittel dazu hat er beim nordrhein-westfälischen Heimatmuseum locker gemacht. Die Verteilung soll denn auch über die Heimatkundler der großen bergischen Region erfolgen. Mülheim gehört, wenigstens teilweise, zum Ostbergischen, wobei der Sprachklang hier schon etwas anders ist.

Insgesamt ruft die Vielfalt der ehemaligen Ortsdialekte ein Staunen hervor, auch wenn man bei genauerem Hinsehen einen gemeinsamen Kern durchscheinen sieht.

Genauso erstaunlich ist, dass es immer noch Heimatverbundene gibt, die ihre Mundart in irgendeiner Form pflegen. Deshalb ist es so wichtig für den Erfolg solcher Aktionen wie die von Marc Real, dass Engagierte informiert werden und dass sie sehen, dass sie nicht allein sind.

Wünschenswert wäre ferner, wenn sich Interessierte auf eine Mundart, in welcher Form auch immer, wirklich einmal einlassen und zunächst versuchen, selbst die hochdeutsche Entsprechung zu finden und nicht sofort eine komplette Übersetzung haben wollen. Ungewohnte Wörter werden in der Platt-Zeitung und auf der Internet-Plattform selbstverständlich in einem Glossar erklärt.

Wer sich an der Plattform durch Beiträge beteiligen möchte, wende sich an Marc Real auf https://bergischplatt.de/

Die Einmalzeitung wird in Mülheim auch durch „Aul Ssaan“ kostenlos verteilt.

Vorstellungstermin: 25. Januar 2020, 15.00 Uhr

Niederbergisches Museum Wülfrath