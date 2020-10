Auch unter den Einschränkungen aufgrund der Corona-Virus-Pandemie hat der Mülheimer Alpenverein wieder ein attraktives Vortragsprogramm für die Saison 2020/2021 zusammengestellt, das am 12. Oktober startet. Bis März 2021 führen namhafte Referent/innen, Filmer/innen und Fotograf/innen mit ihren Multivisionsvorträgen dann wieder in verschiedene Bergregionen der Alpen, aber auch in andere Tourengebiete.

Den Start macht am 12.10.2020 Michael Cremer mit dem "Abenteuer Hohe Tauern" und einem Ausflug zum Westerfrölkeweg, dem Arbeitsgebiet der Mülheimer Alpenvereinssektion in der Goldberggruppe in Kärnten. Auch der „Arbeitsplatz Hochgebirge“ ist Thema seines Vortrags, ebenso der Tauernhöhenweg am Alpenhauptkamm, auf den der Westerfrölkeweg trifft.

Am 16.11.2020 lädt Dieter Freigang ins Wallis ein. Das Schweizer Kanton steht wie kaum ein anderes für Wander- und Tourengenuss in einer spektakulären Hochgebirgslandschaft. Die Region hat aber auch eine lange Geschichte und Kultur, wie Freigang zu berichten weiß.

Den Start ins Jahr 2021 macht Ralf Schwan mit seinem Vortrag über die Hohe Tatra am 11.01.2021. Das bekannte osteuropäische Gebirge ist nicht nur der höchstgelegene Teil der Karpaten. Um das Gebiet ranken sich auch viele Märchen und Legenden, was nicht zuletzt wohl auch seiner mystisch wirkenden Landschaft geschuldet ist. Eine Reisekomposition durch Ostfrankreich bieten dann am 08.02.2021 Martina und Guus Reinartz ihrem Publikum. Es geht von den Vogesen über die Alpen bis an die Côte d’Azur – eine fantastische wie kontrastreiche Tour durch einmalige Naturlandschaften und einzigartige Orte. Wer „reif für die Inseln“ ist, kommt am 15.03.2021 zum Vortrag von Wolfgang Senft. Denn sein Ziel sind die Kanaren, die mit ihren Kontrasten beeindrucken, aber auch mit ihrem bergsteigerischen Anspruch wie z.B. auf Teneriffa mit dem Pico del Teide als höchsten Berg Spaniens.

Die Vorträge finden jeweils montags im Saal des CVJM Mülheim an der Ruhr (Teinerstraße 3-5, Eingang Kettwiger Straße) in der Mülheimer Altstadt statt. Sie beginnen um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Eintritt beträgt 5 Euro für DAV-Mitglieder bzw. 8 Euro für Nichtmitglieder. Aufgrund der Auflagen zur Eindämmung der Ausdehnung des Corona-Virus ist das PLATZANGEBOT BESCHRÄNKT. Eine Anmeldung und Platzreservierung wird daher dringend empfohlen. Anfragen bitte an: vortraege@alpenverein-muelheim.de. Ohne Reservierung kann die Teilnahme nicht garantiert werden. Im Gebäude besteht die Verpflichtung, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und einen Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Personen einzuhalten.

Text: Michael Cremer