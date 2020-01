Überleitung vom Leonardojahr 2019 in das Beethovenjahr 2020 gelungen

Die Gestik in den Kunstwerken von Leonardo da Vinci haben den Mülheimer Fotografen Bernd Pirschtat im "Leonardojahr 2019 in der Kunststadt Mülheim an der Ruhr" besonders beschäftigt. Mit seiner eindrucksvollen Ausstellung in der RUHR GALLERY MÜLHEIM, die am 12. Januar 2020 zu Ende ging, hat Pirschtat zahlreiche Kunstliebhaber begeistert. Ein Katalog zur Ausstellung ist erhältlich.



Nonverbale Kommunikation sichtbar gemacht

Leonardo da Vinci hat sicherlich das berühmteste Gemälde der abendländlischen Kultur geschaffen. Doch als er starb, hatte er kaum mehr als ein gutes Dutzend Bilder gemalt, neben der unerschöpflichen Anzahl von Skizzen und Detailstudien.

Beim Betrachten dieser berühmten da Vinci - Gemälde fiel Pirschtat insbesondere die Gestik auf, mit denen er die „taubstummen“ Figuren sprechen lässt. Prirschtats 12-teilige Fotoreihe widmet sich dieser Gestik in da Vincis Gemälden. Auch heute – 500 Jahre nach da Vincis Tod – gelten die Italiener immer noch als wahrhaftige Meister der nonverbalen Kommunikation.

Eine Auswahl aus den ausgestellten Arbeiten zeigt Kunststadt-MH jetzt in diesem Beitrag.

Neben

• dem Stinkefinger von Stefano Monte Effen (Stefan Effenberg, 1994)

und

• der rechten Hand Marias aus der „Verkündigung an Marie“ mit der Partitur des 4. Klavierkonzertes von Ludwig van Beethoven

wird hier auch noch die „richtungsweisende“ Hand von Johannes dem Täufer vorgestellt.

Auch 2020 inspirierendes Ganzjahresthema: „Beethoven 2020 in der Stadt Mülheim“

Die Kunstschaffenden sind auch 2020 wieder aufgerufen sich an dem Jahresthema des Mülheimer Kunstvereins KKRR zu beteiligen: „SCHÖNER“ ist der Titel der großen Gemeinschaftsausstellung #BTHVN2020MLHM, die am 22. März 2020 in der RUHR GALLERY MÜLHEIM und im dortigen „KuMuMü Kulturmuseum Mülheim an der Ruhrstraße 3“ präsentiert wird.

Der Mülheimer Künstlerbund MKB, der seine Geschäftsstelle und Projekträume in der Villa Schmitz-Scholl in der Ruhrstaße 3 / Delle 54-60 unterhält, nimmt noch Bewerbungen entgegen.

