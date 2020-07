Das ausgefallene Zusatzkonzert „Weihnachten mit FKK – diesmal vor Ostern“ im Haus Bürgergarten fiel im März dem Coronavirus zum Opfer. Nun stehen gleich zwei Ersatztermine fest: Am Freitag, 5., und Samstag, 6. März 2021.

Der Zusatztermin für die beliebte Veranstaltung „Weihnachten mit FKK“, der am 13. März in diesem Jahr stattfinden sollte, musste mit dem Ausbruch der Pandemie kurzfristig verschoben werden.

Ganz optimistisch wurde von „FKK“ und Jörg Thon vom Haus Bürgergarten der 11. September als neues Veranstaltungsdatum ausgerufen. Das lässt die Corona Schutzverordnung nict zu.

Nun hofft die Kultband, am Freitag, 5. März 2021, den ausverkauften Abend nachholen zu können. Alle Karten behalten ihre Gültigkeit!

Zusätzlich wurde ein weiteres Konzert am Samstag, 6. März, eingerichtet. Karten für diesen Abend gibt es ab sofort im Bürgergarten, im Funke-Leserladen, Eppinghofer Straße 1-3, und im Tourismusbüro, Schollenstraße 1.

Karteninhaber für das ursprüngliche Konzert, die an dem Ersatztermin nicht können, haben die Möglichkeit, ihre Tickets gegen Karten für den Samstag, 6. März, zu tauschen oder sie gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. Fans, die ihre Karten im Haus Bürgergarten gekauft haben, wenden sich dafür bitte an Inhaber Jörg Thon.

Die Fans mit Eventim-Tickets, die tauschen- oder zurückgeben wollen, wenden sich bitte an den Merz Veranstaltungs-Service unter 0208/995959 oder per Mail am merz.vs@googlemail.com.