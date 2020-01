Die Predigt von Pastor Michael Clemens fiel diesmal etwas ernster und weniger gereimt aus. Doch das tat der Karnevalsmesse in St. Engelbert keinen Abbruch. "Es kommt auf uns an, dass wir füreinander da sind und nicht glauben, dass wir nur alleine am besten vorankommen", schrieb Clemens nicht nur den politischen Parteien, sondern auch den Karnevalsgesellschaften ins Stammbuch.

"Er hat uns mit seinem Leben ein Beispiel gegeben und mit seinem ehrenamtlichen Engagement für eine frohe und starke Lebensgemeinschaft alles dafür getan, um nicht nur die Tradition des Karnevals hochzuhalten und den Egoismus abzuschalten", würdigte Clemens den am 3. Januar verstorbenen Karnevalisten und Kommunalpolitiker Hermann-Josef Hüßelbeck.

Mit Blick auf die Problematik bezahlbarer Veranstaltungsorte für den Karneval freute sich der Präsident des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval, Markus Uferkamp, darüber, dass wir mit der Karnevalsmesse in St. Engelbert einen festen Veranstaltungstermin und Veranstaltungsort haben, der uns auch im kommenden Jahr nicht verloren gehen wird." Er versicherte: "Wir Karnevalisten werden auch weiter zusammenrücken und etwas für den Spaß an der Freude in unserer Stadt tun."

Neben Kirchenliedern wurden in der Karnevalsfestmesse an der Orgel und von den Musikzügen der Mölmschen Houltköpp auch Karnevalsschlager, wie: "Viva Colonia!" und "Schenk mir dein Herz. Ich schenk dir meins. Nur die Liebe zählt" intoniert. Viel Applaus erhielten für ihre Darbietungen auch Tanzmariechen Kiara Steube von der KG Mölm Boowenaan sowie die Ehrensenatoren Rolf Völker, seines Zeichens Vorsitzender des Stadtkatholikenrates, und Michael Clemens. Letztere sangen den Karnevalsschlager: "So lange wir noch am Leben sind" und bezogen dabei auch die kirchlichen Baustellen, Geld- und Priestermangel, mit ein. "Wir werden euch als Gesangsduo Rolf & Michael in eines unserer nächsten Programme mit ein beziehen", kündigte der Präsident des Hauptausschusses Groß-Mülheimer Karneval an.

Fromm und fröhlich gefeiert wird auch beim Karnevalsgottesdienst (am 16. Februar um 11 Uhr in der Immanuelkirche an der Kaiser-Wilhelm-Straße 21) und beim Gemeindekarneval "Firlefanz im Engelkranz" am 22. Februar um 19 Uhr im Autohaus Extra an der Fritz-Thyssen-Straße 6 in Dümpten.