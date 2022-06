Am Freitag, 29. Juli, tritt um 19.30 Uhr die Band Tsaziken mit ihrem Programm "Odyssee - Musik der Metropolen" im Ringlokschuppen, Am Schloß Broich 28, Mülheim an der Ruhr, auf.

In der Nachfolge der Schäl Sick Brass Band begeistert das quirlige Ensemble mit viel Frauenpower. Der Eintritt ist frei.