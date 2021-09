Am kommenden Sonntag, den 3. Oktober um 18 Uhr wird in der Petrikirche ein Evensong zu hören sein, der sich am Erntedankfest mit einem Aufschrei gegen die zunehmende Gefährdung zukünftiger Ernten durch die globale Zerstörung und die rücksichtslose Ausbeutung unseres Planeten verbindet. Die Wissenschaft ist sich einig, dass schnell gehandelt werden muss. Trotzdem stehen immer noch Wachstum und Gewinnmaximierung und nicht der Erhalt unserer Erde im Vordergrund.

In diesem Aufschrei am Erntedankfest singt der Mädchen A-Chor unter anderem Werke von B. Britten (Advanced Democracy), G. F. Händel (He gave them hailstones for rain), R. Vaughan Williams (The tree of life) und J. White (Evening Service Collegium Magdalenae Oxoniense). Aufgrund der Corona-Beschränkungen kann man den Evensong ausschließlich online live verfolgen oder auch im Nachhinein im Internet ansehen. Die Leitung hat Gijs Burger, an der Orgel spielt Sven Schneider, Liturg ist Dietrich Sonnenberger.

Der Link zum Evensong ist auf der Website www.musik-in-petri.de unter Veranstaltungen oder auf dem Youtube-Kanal der Vereinten Evangelischen Kirchengemeinden in Mülheim Ruhr zu finden.