Über fröhliche und klangvolle Schützenhilfe aus der Nachbarstadt Duisburg freuen sich am kommenden Altweiberdonnerstag, 20. Februar, Harald und Barbara Stöber, die ab 13 Uhr zur Altweiberparty in den Speldorfer Lindenhof an der Lindenstraße 68 einladen. Denn neben dem DJ Mühle werden (ab 15 Uhr) auch die vom Präsidenten Helmut Kellermann angeführten Prinzengardisten der Stadt Duisburg mit von der närrischen Partie sein. Die Prinzengarde der Stadt Duisburg wurde, ebenso wie die Erste Große Mülheimer Karnevalsgesellschaft (MüKaGe) anno 1937 aus der Taufe gehoben. Der Eintritt ins närrische Vergnügen kostet 3 Euro. Kostüme sind gerne gesehen.