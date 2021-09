Poesie ist die Kunst in wenigen prägnanten Worten Bilder im Kopf zu erzeugen und vordergründig oder hintergründig und unterhaltsam die wichtigen Dinge des Lebens auf den Punkt zu bringen. Das wissen auch Klaus-Rudolf Barbian, Roland-Tiberius Sterges und Peter-Michael Schüttler, die im Rahmen des Kultursommer 2021 in der Freilichtbühne "Literatur zur Blauen Stunde" präsentieren. Am 4. Oktober ist es wieder so weit. Diesmal stehen die Liebeslyrik und Lieblingslyrik im Mittelpunkt der literarischen Blauen Stunde, die um 19 Uhr beginnt. Literaturfreunde und solche, die es werden wollen, sind aufgerufen bei Peter-Michael Schüttler ihr Lieblingsgedicht einzureichen, damit es am 4. Oktober in der Freilichtbühne vorgetragen werden kann. Peter-Michael Schüttler ist erreichbar per E-Mail an: peter-michael.schuettler@web.de

