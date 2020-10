Will man Käfern einen Namen geben, was ja an sich noch unsinniger ist als bei Pfögeln oder Verden, Entschuldigung, Vögeln oder Pferden, ja, dann heißen sie mit Sicherheit entweder Karl oder Samson. Und sie können sprechen, manchmal sogar schreiben:

„Eines Tages hatte ich kurz vor dem Aufwachen ein merkwürdiges Gefühl. Irgendetwas war anders als sonst. Ich wagte nicht, die Augen zu öffnen. Dann bewegte ich mich unwillkürlich und merkte, dass ich auf einem ziemlich flachen Rücken lag. Zur Linken wie zur Rechten lag jeweils ein Arm mit einer Hand ausgestreckt. Zitternd tappte ich mit noch immer geschlossenen Augen herum und fand die Ansätze zu zwei langen Beinen, einen fast unbehaarten Bauch und weiter oben einen kurzen Hals, der wahrscheinlich zu einem kugeligen Kopf führte. Ich erschrak so sehr, dass ich nicht wagte weiterzufühlen. War ich etwa ein Mensch geworden?“

Ja. Er hieß jetzt Franz und schrieb drei Bücher, verwandelte sich wieder zurück und krabbelte, von Coronainfektionen unbehelligt, noch eine ganze Weile durch die Welt.