Endlich wieder Applaus und gute Laune, endlich wieder auftreten! Für vier Künstler des Mülheimer Musikmanagements Landgrafe ging am Sonntagvormittag im beschaulichen Selbeck die Corona-Zwangspause mit einer Präsentationsveranstaltung zu Ende - unter anderem mit einer Premiere.



Karin Landgrafe war bester Laune. Im blauen Trachtenkleid tanzte und schunkelte die Gastgeberin zur Musik. Die Erleichterung, trotz der Corona-Krise wieder ein (wenn auch kleines) Event auf die Beine gestellt zu haben, war der Musikmanagerin und Produzentin anzusehen. Mit der Veranstaltung in ihrem heimischen Garten in Mülheim-Selbeck wollten sie und ihre Künstler ein Lebenszeichen an die Branche aussenden. Hallo, wir sind noch da.

"Natürlich hätten wir schon Auftritte gehabt", blickt die gebürtige Österreicherin auf die vergangenen Wochen zurück. Nun aber sei der Wunsch entstanden, sich wieder ausgewählten Partnern und Freunden live zu präsentieren. "Wir wollen einfach mal wieder zwei Stunden heile Welt haben", so die Organisatorin. Das Okay vom Ordnungsamt gab es ohne größere Probleme. "Jürgen Jürgens hat sich sehr für uns eingesetzt", lobt Karin Landgrafe.

Wenn sie "wir" sagt, meint die Selbeckerin in erster Linie, das Trio "Die Landgrafen", das sich im vergangenen Jahr neu gegründet hat. Dazu gehört auch ihr Mann Dieter Landgrafe-Grimberg, ebenfalls gebürtiger Österreicher, der 2015 zu seiner Frau nach Mülheim gekommen ist. Birgit Langer war 20 Jahre lang die Stimme des "Fernando Express", mit dem sie mehrere Preise gewann. Komplettiert wird das Trio durch den Amerikaner Reginald Jennings, der in Bochum acht Jahre lang die Rolle des "Papa" im Startlight-Express gespielt hat.

"Unhomogener geht's eigentlich nicht, aber die drei ergänzen sich musikalisch toll", findet Horst Freckmann, der gemeinsam mit den Landgrafes an der Entstehung der Band beteiligt war. "Durch die Mischung kann auf jeder Party ein Lied platziert werden", glaubt er. Karin Landgrafe bezeichnet die Musik als "volkstümlichen Popschlager". Konservativer Touch mische sich mit flottem Unterton und modernem Style. "Die Landgrafen" sind beinahe das ganze Jahr über unterwegs - vom Karneval, über Sommer-, Schützen- und Oktoberfeste bis hin zu Weihnachtsfeiern.

Die neueste Entdeckung der Landgrafes feierte am Sonntag ihr Single-Debüt. Bei einem Karaoke-Wettbewerb im Rahmen des Selbecker Schützenfestes war Romy Bohé dem Ehepaar Landgrafe, Jennings und Freckmann aufgefallen - und das obwohl sie "nur" den zweiten Platz belegt hatte. In den nächsten Wochen soll ihre erste Single herauskommen. Das Video dazu wurde auf dem benachbarten Golfplatz gedreht.

Die Selbeckerin war nicht nur Mitglied des Schützenvereins, sondern tanzte früher auch in mehreren Karnevalsgarden. "Ihr Traum war es aber immer zu singen", weiß Karin Landgrafe. Die junge Sängerin nimmt auch fleißig Gesangsunterricht bei "Regi" Jennings.