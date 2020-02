Selten ist ein QR-Code so „angebracht“ wie am Wildpferdedenkmal in Saarn. „Bergische Wildpferde“, wie das Kunstwerk zum Andenken an die einst hier lebenden Wildpferde exakt heißt, haben nämlich im Sockel einen Spruch eingemeißelt. Den einzigen auf Mölmsch Platt in ganz Mülheim. Wie ich kürzlich berichtete wurde das aus den 1920er Jahren stammende Denkmal auf Initiative von „Aul Ssaan“ renoviert und durch eine Informationstafel mit QR-Code ergänzt. Als Tüpfelchen auf dem i (wie Information) ist jetzt nicht nur die Übersetzung ins Hochdeutsche zu erfahren, sondern auch eine gesprochene Version des Textes abrufbar.

Natürlich kann man sich diesen Plattspruch auch zu Hause vorlesen lassen.

Wer mit dem Code oben nix anfangen kann, nimmt halt den Link.