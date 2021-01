Es war endlich mal das passiert, was aus verkehrstechnischen und Baumgesundheitsgründen niemals hätte passieren dürfen: Es hatte geschneit.

Das versetzte mich schon beim ersten Toilettengang um 5 Uhr in euphorische Stimmung. Obwohl ich das Eiertitschen beim Frühstück mit meiner Frau haushoch verlor, ging ich in bester Stimmung in den Keller und hatte auf der morgendlichen Lockerungstour mit dem Trampelrad beste Ideen für eine interessante Akkordfolge mit vielen Nullerakkorden. Ach so: Es ging natürlich um „Dein ist mein ganzes Herz.“

Aus den beiden Kellerfenstern im Hobbyraum sah ich den Schneeteppich auf der Garagenzufahrt fast seitlich. Er war schon mal dicker gelegen. Aber toll, dass…

Wie immer kam ich bei meiner Trampelradtour an den Klimtbildern vorbei, die ich einst vom Kalender auf Holzplatten gezogen hatte.

In acht Minuten war ich am Ziel. Übermütig legte ich mich rücklings auf die schwarze Rolle und ließ es knacken.

Und dann diese unbändige Lust auf Lehar, meinen Namensvetter!

Das Mikro vor der Studiobox hatte viel zu tun. Ich ließ alles raus, was mir pianistisch und vokal

zu diesem Paradestück aus dem Land des Lächelns einfiel.

Dann folgte die beglückende Erschöpfung mit dem Anhören der Energieausbruchsaufnahme vom Laptop. Ich war sehr zufrieden. Am späteren Vormittag machte ich die Abmischung für eine MP3-Datei, die ich dann per JBL-Dose meiner Frau in der Küche beim Kochen vorstellte. Schön laut!

Wir fingen beide an zu zappeln und vergaßen eine Weile die indischen Bratkartoffen, bis es qualmte und roch.

Wir öffneten das Fenster. Draußen taute der Schnee. Drinnen wurde das Schwarze ein wenig abgeschabt. Wir waren wirklich glücklich.