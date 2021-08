„Wir freuen uns sehr, dass es nun endlich wieder los geht! Neben Restplätzen in unseren über 60 Nachholkursen, warten über 25 neue Kurse auf unseren Studis in diesem Semester. Selbstverständlich finden alle Veranstaltungen unter Berücksichtigung der üblichen Hygiene- und Sicherheitsvorkehrungen statt. Auch bei uns gelten die 3 G Regeln“, berichtet Geschäftsführerin Dagmar Mühlenfeld und ergänzt: „Schön, dass die Studis die Junior-Uni nun wieder mit Leben füllen. Schon in dieser Woche beginnen die ersten Nachholkurse.“



Für all diejenigen, die das neue Programm noch nicht kennen, empfiehlt sich ein Blick auf die Homepage. Und noch viel wichtiger: Die Junior-Uni Ruhr hat seit Samstag ihr System für die Anmeldungen der neuen Kurse und der Restplätze in den Nachholkursen freigeschaltet Wer schnell ist, kann sich auf einen der begehrten Plätze freuen, denn maximal zehn Studis nehmen an einem Kurs teil.

Kurse für 4- bis 20-Jährige

Die Junior-Uni bietet richtet ihr Programm an Teilnehmern im Alter von 4 bis 20 Jahren. Die Kleinsten erhalten Einblicke in „Die wundervolle Welt der Blumen“ und unternehmen mit „Tiny und seinen Freunden“ erste Versuche mit Robotik.

Mit „Klima, Wetter, Treibhauseffekt – Globales Denken – Lokales Handeln“ und „Gärtnern will gelernt sein“ beleuchten die 7- bis 10-Jährigen Zukunftsthemen. Kreativ wird es bei Kursen wie „Kunst auf den Punkt gebracht“, Wir machen es bunt – Farbexperimente in & mit der Natur“ und „Das tapfere Schneiderlein oder wie geht eigentlich nähen?“. Insbesondere für die 11- bis 14-jährigen Studis lohnt ein Besuch der der Junior-Uni. „Kaufverhalten & Klimawandel – Von der Baumwollpflanze, zur Faser, zum T-Shirt“ verspricht Einblicke in vielfältige Zusammenhänge. Technischer, aber ebenso interessant wird es mit „Wasserstoff + Brennstoffzelle = Energiebündel mit großer Wirkung“ und „EV3 - Robotik mit Lego Mindstorms“.

Außerschulische Bildungseinrichtung

Die Kinder- und Jugenduniversität Ruhr ist eine außerschulische, privat finanzierte und gemeinnützige Bildungs- und Forschungseinrichtung für Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren. Träger ist der gemeinnützige Förderverein JUNI e.V.. Dieser unterstützt die Junior-Uni Ruhr in allen ideellen und finanziellen Belangen. Die praxis- und zukunftsorientierten Seminare und Workshops der Junior-Uni Ruhr geben Kindern und Jugendlichen bis zum Eintritt ins Berufsleben Raum für ihre Neugier, Entdeckerfreude und ihren Forscherdrang. Ohne Noten oder Leistungsdruck. Weitere Infos finden Sie hier: www.junioruni.ruhr