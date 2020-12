Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Zusammenkünfte. Entfernungen werden überwunden, um Menschen zu treffen, die einem am Herzen liegen. Und in diesem Jahr soll alles anders sein? Die Corona-Pandemie soll das verhindern? Nein! Distanzen werden einfach technisch überbrückt.

Von Andrea Rosenthal

Eine ganz besondere Tradition verbindet gut 20 Mülheimer mit Mechtild Schlang-Redmond, ihrer ehemaligen Englisch-Leistungskursleiterin an der Gustav-Heinemann-Schule. Davon berichtet die ehemalige Schülerin Anja Keienburg: "Der Zusammenhalt in dem Kurs war extrem gut und unsere Abschlussfahrt nach Irland hat uns noch enger zusammengeschweißt." Das bewog offenbar ihre Lehrerin, den gesamten Kurs zu einem britischen Weihnachtsdinner zu sich nach Hause einzuladen. Gemeinsam hatte man so viel Spaß, dass dies seither in jedem Jahr wiederholt wurde. Die ehemaligen Schüler haben längst selbst Kinder, aber der Zusammenhalt blieb", so Anja Keienburg.

30 Jahre Christmas Dinner - it „goes digital“!

Am 12. Dezember ist es soweit: das 30-jährige Jubiläum des altehrwürdigen Christmas Dinner. Wie in jedem Jahr treffen sich dann die ehemaligen Schüler des Englisch-Leistungskurses 302 gemeinsam mit ihrer Lehrerin Mechtild Schlang-Redmond und begehen eine Weihnachtsfeier im irischen Stil.

Seit nunmehr dreißig Jahren trifft sich der ehemalige Englisch-Leistungskurs 302 jeden Samstag vor dem dritten Advent zum Christmas Dinner.

Bereits ab dem Mittag wird zusammen gekocht, vor dem Festmahl am Abend knallen die beliebten

Christmas Cracker und die bunten Krönchen kommen auf’s Haupt. Denn eines ist klar: it’s the same

procedure as every year. Und so hat sich auch die Menüfolge seit 1990 nicht geändert.

Auf die Spargelcreme Suppe folgt das Hauptmahl mit überdimensioniertem Truthahn und daran schließt das nicht minder üppige Dessert mit Sherry Trifle, Baileys Sahne sowie mit Whiskey übergossenem Plumpudding an. Viel wichtiger aber als das Essen sind die über den langen Zeitraum entstandenen gemeinsamen Erinnerungen und Freundschaften.

Das ausgelassene Fest avancierte zum jährlichen Ereignis. Stets im Haus von Mechtild Schlang-Redmond – der ehemaligen Lehrerin, deren begeistertem Engagement diese Feier zu verdanken ist. Ein großer Dank gebührt dabei auch ihrem Ehemann und den mittlerweile erwachsenen vier Kindern.

Zum Jubiläum wird Corona-bedingt alles anders – wenn auch nur fast! Denn das Dinner geht ins Netz: live und in Farbe per Zoom-Videoschalte. Um die Tradition auch vor dem heimischen Computer erlebbar zumachen, gibt es für dann für alle ein kleines Paket mit essentiellen Beigaben zum authentischen Christmas Dinner Feeling.

"Auch da ist Mechtild Schlang-Redmond wieder sehr aktiv", weiß Anja Keienburg. "Der Plumpudding zieht schon bei ihr im kühlen Keller durch. Was vorzubereiten war, hat sie schon gekocht, verpackt und bringt es nun auch noch in kleinen Paketen zu jedem einzelnen Schüler auf den Weg." Vielleicht sind da ja auch Papierkronen drin?

"Als Schüler haben wir die Besonderheit dieses Einsatzes gar nicht verstanden", erinnert sich Anja Keienburg. "Wir haben uns gefreut, aber es unkommentiert hingenommen." Deshalb wollen die 20 ehemaligen LK-Schüler Mechtild Schlang-Redmond nun zum Jubiläum mit diesem Zeitungsartikel danken!

Damit auch die Leser das irische Weihnachtsgefühl genießen können, haben die Kinder von Mechtild Schlang-Redmond das Original-Rezept des Sherry Trifles aus dem Haus geschmuggelt.

Man braucht: eine Packung Löffelbiscuits und eine Dose Obst oder frisches Obst wie Banane oder Apfel. Gut eine viertel Flasche Sherry (medium dry) über die Biscuits-Obst-Mischung gießen. Dann Himbeer-Wackelpudding mit weniger Wasser oder Saft als angegeben zubereiten und über die Biscuits-Obst-Mischung gießen, abkühlen lassen. Vanillepudding zubereiten und über die Mischung gießen. Das ganze wird mit Sahne garniert. Anja Keienburg empfiehlt Baileys-Sahne, für die der Whiskey-Likör beim Aufschlagen in einer Menge nach Geschmack unter die Sahne gerührt wird.

Der Lokalkompass wünscht Mechtild Schlang-Redmond und den ehemaligen Schülern, sowie allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit!