Was ist alles ohne fassbare Menschen und schönes Wetter!

Das Zauberwort "Home-Office" konnte ja nur noch mühsam verbergen, dass es sich hier um Heimarbeit handelt. Heimarbeit im Heimbüro mit mehr heimlärmenden als heimlernenden Kindern, die immer kurz vor einer Heim-OP standen und nur halbstundenweise mit Heimkino ruhig gestellt werden konnten, wenn die Heimfriseurin kam und der Partner gerade an der Heimorgel übte.

Sicher, es gab auch schöne Momente z. B. beim Heimkonzert, beim Heimbacken , im Heimbad, beim Heimsex und schließlich im Heimbiergarten neben der Garage.

Auch wenn ich einen englischen Scheißsturm ernte, möchte ich nicht verhehlen, dass mich vor allem die Demokratie nervte. Die Diktatur der Debatte beherrschte nahezu jeden Bereich, auch den der Pandemie und sonstiger Notlagen, und legte sich wie ein Grauschleier lähmend über das Land. Wissen Sie, was ich da so dachte: Kriegerische Auseinandersetzungen wären unser Untergang, das weiß Putin und Konsorten.

Und dann diese Angst bei jeder Erkältung, es könnte Corona sein. Es fängt an mit unkontrolliertem Herumniesen und Salbeiaufgüssen.

Und dann noch dieses unsägliche Politikergelaber, da wirst du bekloppt. Kein Wunder, dass man da von Seepferdchensuppe mit ganzen Pferdchen träumt.

Später werde ich bestimmt einmal sagen: "Dadurch dass ich immer gerne Politikern zugehört habe, bin ich was geworden. Nämlich zuerst besinnungslos, dann arbeitslos, und schließlich obdachlos. Jetzt habe ich noch mehr Zeit, Politikern zuzuhören".