Der Traum jedes Handwerkers: Eine Werkstatt einrichten! Dieser Wunsch ging für die Junior-Uni Ruhr dank der großzügigen Förderung durch die Stiftung Mülheimer Wohnungsbau in Erfüllung. Wilfried Cleven ermöglichte zusammen mit den anderen Mitgliedern im Stiftungsrat die Unterstützung.

„Eine gut eingerichtete Werkstatt ist überaus wichtig für unsere vielen praxisorientierten Workshops und Seminare“, betont Geschäftsführerin Dagmar Mühlenfeld. „Kinder und Jugendliche sollten lernen, selbständig und verantwortungsbewusst mit Werkzeug umzugehen“, betont der mehrfache Großvater Wilfried Cleven.

Feilen, Sägen, Zwingen, Schraubendreher und vieles mehr – die Junior-Uni Ruhr schöpfte für die Werkstattausrüstung aus dem Riesen-Sortiment des Baustoffcenters an der Xantener Straße. Geschäftsführer Hartmut Buhren räumte angesichts des hohen Betrages einen beachtlichen Rabatt ein. Dieser wiederum wurde umgewandelt in abschließbare Gitterschränke zur Aufbewahrung der vielen verschiedenen Utensilien. „Alles ist nun griffbereit und zugleich gut aufgehoben“, freut sich Dagmar Mühlenfeld. „Gern unterstützen wir die Junior-Uni Ruhr mit unserem umfassenden Sortiment und Know how“, bekräftigt Hartmut Buhren.

Perfekt passt das Eintreffen der Werkstattausrüstung auch in den Zeitplan für das Frühjahrssemester, für dessen Kurse am Sonntag, 15.März, die Anmeldungen erfolgen können. Das Semester der Junioruni beginnt am 20. April.

Das Kursangebot

Für Kinder von 4-6 Jahre

>> Natursafari zu den kleinen Monstern des Erdreichs

>> Bunte Lichter und Schattenspiele

>> Mit Federschmuck auf Büffeljagd

>> Die Farbdetektive in Aktion

>> Wie der Dino ins Museum kommt – Museumsforschung aufgedeckt!

Für Kinder von 7 bis 10 Jahre

>> Mini da vincis

>> Gärtnern will gelernt sein

>> Wer regiert die Stadt?

>> Wilde Bienen, Freunde & Co.

>> Tricksen wie die Filmprofis

>> Meisterwerke der Baukunst

>> In Szene gesetzt?! - Museen unter die Lupe genommen

>> Über Stock und Stein, Survival of the fittest

>> Wenn kleine Tiere ganz gross rauskommen

>> Wir sprechen alle ein bisschen Arika - Weshalb sprechen nicht alle eine Sprache?

>> Expedition „Farbflash“: erlebe Dein blaues Wunder

Für Elf- bis 14-Jährige

>> Science punks

>> Von der Wunderkammer zum Showroom – Museen im Fokus

>> „Echt jetzt?“ - Spezialeffekte beim Film

Weitere Infos und Kursanmeldung unter: www.junioruni.ruhr