Im Rahmen unserer Aktion "Ganze halbe Seite" stellt sich heute der Verein "Mülheimer Tiertafel" selber vor.

Von Nadine Schroer

Wir sind der Mülheimer Tiertafel e.V. und unsere Aufgabe ist es, Menschen zu unterstützen, die ihre Tiere leider nicht mehr zu 100 Prozent selbst versorgen können. Viele verschiedene Gründe können dazu führen, dass man seine geliebten Tiere nicht mehr vollkommen versorgen kann. Arbeitslosigkeit, Krankheit oder auch eine zu kleine Rente könnten beispielsweise solche Gründe sein. Und da freuen wir uns, wenn wir dazu beitragen können, dass die Menschen ihre Begleiter nicht abgeben müssen, denn oftmals sind diese Tiere mehr als nur Haustiere. Sie werden Begleiter, Freunde und Familie. In Notsituationen ist es deshalb wichtig, dass wir mit unserer Arbeit den Menschen eine Hilfe sein können.

Wir geben jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr im ehemaligen Kulturhaus Fünte, Gracht 209,in Heißen Futter, benötigtes Zubehör und Hygieneartikel aus. Dazu benötigen wir einen Nachweis der Bedürftigkeit in Form einer Kopie des Leistungs- oder Rentenbescheids und die Gebühr von 0,50 Euro. Wir versorgen rund 60 Katzen, 25 Hunde, mehrere Nager, Fische und Vögel.

Wir sind ein kleiner Verein, in dem sich zwölf ehrenamtliche Aktive beteiligen. Unsere Ehrenamtler sortieren unter der Woche Spenden, bereiten die Wochenendausgabe vor, kümmern sich um unseren Social Media Auftritt und holen Spenden an den Spendenannahmestellen ab. Wir verstehen uns selbst als Unterstützungsmöglichkeit. Wir können es leider nicht leisten, dass wir die Versorgung der Tiere zu 100 Prozent übernehmen.

Um unsere Aufgabe bestmöglich zu meistern, benötigen wir ebenso Unterstützung. Wir sind immer auf der Suche nach Unterstützern, Mitwirkenden und Spendenannahmestellen. Derzeit befinden sich Spendenannahmestellen an folgenden Standorten:

-Fishing Tackle House of rose, Saarner Straße 491, 45478 Mülheim

-Tankstelle Kraft, Aktienstraße 168, 45473 Mülheim

-Mülheimer Hundestudio, Bruchstraße 8, 45468 Mülheim

-Das Futterhaus, Duisburger Straße 187, 45478 Mülheim

-Das Futterhaus, Heifeskamp 6, 45475 Mülheim

-VielFach – Creative, Kirchstraße 14a, 45479 Mülheim

Unseren Ansporn für unsere Arbeit ziehen wir jeden Samstag aus den glücklichen Gesichtern der Menschen, denen wir helfen. Natürlich haben wir auch vierbeinige Besucher, die wir sehr gerne mit einem verdienten Leckerli verwöhnen.

Zubehör-Trödelmarkt

Besondere Aktionen sind zum einen unser Zubehör-Trödelmarkt. Vor der Fünte haben wir, wenn unser Bestand es zulässt, einen Stand mit Zubehör für verschiedene Tierarten, bei dem wir von einfachen Spielsachen bis zum Bademantel für Hunde alles gegen eine kleine Spende ausgeben. Zum anderen unsere Weihnachtsaktion. Jedes Jahr gibt es am letzten Samstag vor Heiligabend eine Weihnachtstüte von uns dazu, mit Überraschungen für Tier und Mensch.

Wir möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich bei all unseren Unterstützern, Privatspendern und all die Ehrenamtlichen, die ihre Zeit und Herzblut der Tiertafel verschreiben, bedanken. Wer jetzt Interesse an unserer Arbeit bekommen hat findet weitere Einblicke auf Facebook oder Instagram. Wer gerne mit uns Kontakt aufnehmen möchte, kann dies unter Tel. 0177/6006348 oder per Mail an kontakt@muelheimer-tiertafel.de tun. Oder ganz einfach samstags vorbeikommen.

Kontakt

Adresse: Gracht 209, 45472 Mülheim

Telefon: 0177/6006348

Email: kontakt@muelheimer-tiertafel.de

Homepage: mueheimer-tiertafel.de

Ausgabezeit: Jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr Kontakt