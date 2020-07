International bedeutsame Wahrzeichen zieren die Rückseite des 0-Euro-Scheins. In zahlreichen nationalen und internationalen Städten lässt sich das beliebte Souvenir käuflich erwerben – mit einem speziellen Design für jede Stadt. Vor Kurzem wurde solch ein Schein auch für Mülheim an der Ruhr angefertigt – darauf zu sehen ist das älteste Baudenkmal der Stadt am Fluss: Schloß Broich mit der Büste der preußischen Königin Luise. Ab sofort kann der 0-Euro-Schein im Mülheimer Design exklusiv in der Mülheimer Touristinfo erworben werden.

Der Eiffelturm in Paris, das Kolosseum in Rom, der Westminster Pa-lace in London, das Brandenburger Tor in Berlin, die Basilika Sagrada Família in Barcelona und die Brunnenfigur Manneken Pis in Brüssel. Internationale Wahrzeichen, die neben ihrer historischen Bedeutung eine weitere Gemeinsamkeit haben: Sie sind auf der Rückseite des violett gefärbten 0-Euro-Scheins zu sehen.

Schon jetzt zählt der Schein zu den am häufigsten verkauften Souvenirs – nach der Postkarte – und das obwohl er erst 2015 erschienen ist. Seit 2016 wird er auch in Deutschland erfolgreich verkauft und gesammelt.

Durch spezielle Sicherheitsmerkmale, wie beispielsweise Wasserzeichen, Kupferstreifen und individueller Seriennummer, welche bei jedem Schein einzigartig ist, entsteht der Eindruck, dass es sich tatsächlich um einen echten Geldschein handelt – würde da nicht die große „0” auf der Vorderseite stehen. Das macht den 0-Euro-Schein dennoch zu einem begehrten Andenken für alle Touristen sowie Sammler.

Der auf Mülheim an der Ruhr abgestimmte 0-Euro-Schein ist ab sofort für 3 Euro erhältlich in der Mülheimer Touristinfo, Schollenstraße 1 – die Auflage ist limitiert, eine Reservierung bestimmter Seriennummern ist nicht möglich.