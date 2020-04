Ist es nicht wie im täglichen Leben? Jeder ist sich selbst der Nächste!

Die Regierungen im In- und Ausland machen es uns schließlich vor. Getreu seinem Leitspruch

"America First!" versucht Herr Trump in Deutschland Impfstoffe gegen Corona-Viren mit den ihm eigenen miesen Tricks um jeden Preis an sich zu reißen. Der Rest der Erdbevölkerung ist im sch... egal.

In unserer "Staatengemeinschaft" Europa streitet man sich um's Geld, statt sich Gedanken zu machen, wie man GEMEINSCHAFTLICH diese gewaltige Bewährungsprobe bestehen kann. Einzelne Länder zeigen, was möglich ist. Über zum Teil tiefe ideologische Gräben hinweg wird personell und materiell geholfen!

Im unmittelbaren direkten Umfeld erleben wir im kleineren Rahmen ganz ähnliches. Da gibt es jede Menge egoistische Hohlköpfe, die erst einmal alles vermeintlich Notwendige zum Überleben panisch zusammenraffen! Die anderen müssen halt sehen, wie sie klar kommen, hauptsache ICH!

Wären da nicht zum Glück die vielen selbstlosen Mitmenschen, die auf vielfältigste Art und Weise täglich alles tun, um den Laden am Laufen zu halten und damit der Gemeinschaft helfen, wäre schon lange jegliche Hoffnung erstickt!